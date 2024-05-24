ڨوجيل يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية

أكد رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة الذي يحظى بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية.

ولدى إشرافه أمس الخميس، على إفتتاح أشغال جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة, حول موضوع “الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد”، أبرز رئيس مجلس الأمة الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية, لاسيما التعاونيات الفلاحية في “القضاء على التبعية للخارج من جهة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة”.

وأشار ڨوجيل إلى أنه “سبق له وأن تناول هذا الموضوع مع وزير القطاع وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين”, حيث تم “استقراء الواقع، فتبين أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارا طويلا ليصل إلى المستهلك.

وشدد ڨوجيل في هذا الصدد على “وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما, مما يسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك”.