ڨوجيل يستقبل الشاعر العراقي مرتضى التميمي

إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل ، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، الشاعر العراقي مرتضى التميمي، الذي يزور الجزائر حاليا في إطار أماسي شعرية له بعدة ولايات تستمر إلى غاية 26 فيفري الجاري.

وجاء في بيان مجلس الأمة اللقاء شكل “سانحة ودية أشاد خلالها رئيس مجلس الأمة بالعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر والعراق والمتجذرة منذ اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وبعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان إرثا ثقافيا متنوعا نابع من حضارات إنسانية عريقة”.

من جهته أشاد ڨوجيل بـ “الحضور الثقافي القوي للمبدعين العراقيين ومساهماتهم الراقية لحفظ الهوية العربية الأصيلة عبر مختلف الفنون”.

كما أكد رئيس مجلس الأمة أن “الجزائر الجديدة تشهد حركية مميزة لتعزيز الثقافة في إطار مكونات الهوية الوطنية، بفضل الرعاية التي يخص بها رئيس الجمهورية، المثقفين والفنانين والمبدعين الجزائريين”.

وخلال اللقاء استحضر ڨوجيل مآثر ثورة نوفمبر المظفرة، مؤكدا أن الجزائريات والجزائريين “ما كان ليتهيأ لهم النصر بعد استعمار دام أكثر من قرن لولا تنازلهم عن انتماءاتهم السياسية وانضوائهم تحت لواء واحد وهدف واحد تحقق بالاستقلال واستعادة السيادة الوطنية”.

وتمنى ڨوجيل أن “تتبنى الفصائل الفلسطينية نفس المنهج، لاسيما في هذا الظرف العصيب الذي تمر به قضية العرب الأولى بسبب حرب الإبادة المعلنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي حين عبّر من جهته الشاعر العراقي عن سروره بزيارته إلى الجزائر التي وصفها ب “أرض السلام”، و”اعتزازه بتكريمه في بلد الشهداء ومعقل الحرية والكرامة والأمان”، كما عبر عن “اعتزازه بالتقارب الثقافي بين الشعبين العراقي والجزائري، وتقديره للاحتفاء الذي حظي به من مختلف مؤسسات الدولة” منذ حلوله بالجزائر للمشاركة في ملتقى “أدب المقاومة العربي”.