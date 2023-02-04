ڨوجيل يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، بمعية وفد عن المجلس، صبيحة اليوم السبت، رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتين شارمبيرا.

ويقوم شارمبيرا، على رأس وفد هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 28 جانفي و5 فيفري الجاري، حسب بيان لمجلس الأمة.

وتطرّق الطرفان، إلى القضايا التي تشغل القارة الإفريقية وما يُستوجب الإتيان به في سبيل النهوض بتطلعاتها.

وذكّر صالح ڨوجيل، بالمقاربة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والرامية إلى تفعيل آليات التعاون بين دول إفريقيا بما يُفضي إلى استغلال أمثل لمواردها البشرية والمادية. وبما يصبّ في خدمة شعوبها وتجسيدا لتطلعاتها وآمالها في الرقي والنهضة والنمو.

واتفق الطرفان على وجوب تفعيل آليات عمل البرلمان الافريقي. وعلى أهمية تعزيز قدراته ليواصل مهامه في خدمة القارة والشعوب الافريقية.

كما جدّد صالح ڨوجيل، التأكيد على الركائز التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية. والقائمة على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

فضلاً عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والجهود الرامية إلى تصفية الاستعمار في إفريقيا والعالم وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الهيئة الأممية.

وهو ما ينسحب على القضية الصحراوية التي أضحت – للأسف – رهن أجندات قوى دولية لا تزال تتماطل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.

كما دعا رئيس مجلس الأمة إلى أهمية تدعيم استقلالية القرار السياسي الأفريقي. وتعزيزه باستقلالية قرارها الاقتصادي مع تبنى مفهوم جديد لمبدأ عدم الإنحياز بعيدا عن مفهومه أيام الحرب الباردة.

ومن جهته، أعرب رئيس البرلمان الافريقي، عن رغبته في وضع آليات تعاون وتبادل مع مراكز البحث والدراسات الإفريقية المتخصصة.، والعمل على توسيع دائرة الاستشارة بما يفضي إلى بناء مقاربات تشاركية تخدم القارة الافريقية وشعوبها. وتعزز مناعته وتحافظ على مركزها بعيدا عن أي تصادم لمصالح القوى الكبرى في القارة.