ڨوجيل يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب

استقبل اليوم الإثنين، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بمقر مجلس الأمة والذي سلمه العدد الأول من مجلة المجلس الأعلى للشباب.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شكلت هذه المقابلة سانحة عاود فيها رئيس مجلس الأمة تهنئة رئيس المجلس الأعلى للشباب ومن خلاله سائر أعضاء المجلس وعموم الشباب الجزائري بمناسبة احتفال المجلس بالذكرى السنوية الأولى لتنصيبه.

وهو ما جاء تماشيا والسياسات الحكيمة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. لخلق منبر شبابي نخبوي مُهَيكل على جميع الأصعدة. وليكون رافدا تشاركيا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقدم مصطفى حيداوي بهذه المناسبة، إلى رئيس مجلس الأمة العدد الأول من مجلة المجلس الأعلى للشباب “مجلس الشباب”.

كما عرض على رئيس مجلس الأمة الخطوط العريضة لبرنامج عمل هذه الهيئة الشبابية. وأفاقها المستقبلية في إطار الجزائر الجديدة التي يرسى دعائمها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.