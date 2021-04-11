ڨوجيل يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد، بمقر المجلس، سفير البرتغال لدى الجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو.

وشكّل اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقة التي تربط البلدين والسعي أكثر لفتح آفاق أرحب وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

وخصا بالذكر المجال الاقتصادي، من خلال شراكة حقيقية وفعلية رابح – رابح.

كما تمّ بالمناسبة التطرق للتعاون البرلماني القائم بين الطرفين وأهمية ترقيته لمواكبة الديناميكية التي تميز العلاقات بين حكومتي البلدين.

وذلك من خلال تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.

كما تم خلال هذه المقابلة التعرض إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قوجيل على المواقف الثابتة والمبدئية للسياسة الخارجية للجزائر، لا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للشرعية الدولية.