ڨوجيل يستقبل عدداً من ممثلي وسائل الإعلام

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، عددا من مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وجاء ذلك، بمناسبة الفعاليات المقامة بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس مجلس الأمة، تحت شعار “ربع قرن في مسار صرح دستوري.. من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة”.

وطاف قوجيل مع المدعوين في مختلف المعارض التي أقامها المجلس بالمناسبة. والتي تبرز أهم النشاطات التشريعية والرقابية وتلك المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية طوال خمس وعشرين سنة.

كما أوضح رئيس مجلس الأمة، بأن المجلس قد أصدر بذات المناسبة الجزء الأول من الكتاب الموسوم “نوفمبر يعود.. في جزائر جديدة يعلو فيها الحق ولا يُعلى عليه”.

ويؤرخ الكتاب، لما ينيف عن عشرين شهرا “09 أفريل 2019 – نهاية ديسمبر 2020″، باللغتين العربية والفرنسية.

وأثنى رئيس مجلس الأمة، في كلمة له، على الدور الذي يلعبه الإعلام. مشيداً بالمهام الوطنية والنبيلة التي يتصدون لها بكل احترافية ومسؤولية ومصداقية في سبيل خدمة حرية الإعلام والدفاع عن المصالح العليا للجزائر.

واستذكر المجاهد صالح ڨوجيل، من قاعة الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، خصال ومآثر الرجل، ودوره في تفجير ثورة الفاتح نوفمبر 1954. والذي كان يبتغي نيل الاستقلال السياسي الذي سقط من أجله مليون ونصف مليون شهيد.

مسترسلا بأن هذه الغايات هي نفسها التي تناضل من أجلها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية. بُغية تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الأخطار التي تحدق بنا.

كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة تدعيم هذا الاستقلال باستقلال اقتصادي يحفظ كرامة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن جهتهم، عبر رجال الإعلام عن شكرهم على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظوا بها في رحاب مجلس الأمة.