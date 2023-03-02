ڨوجيل يشرف على اجتماع توجيهي لممثلي البرلمان الجزائري في البرلمان الافريقي

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، بعد زوال اليوم الخميس، على اجتماع توجيهي ضمّ أعضاء الوفد البرلماني المشترك فيما بين الغرفتين.

وحسب بيان للمجلس، يتعلق الأمر بالوفد المعني بالمشاركة في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي. المزمعة بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، في الفترة ما بين 06 و17 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الأمة بوجوب تعزيز الإسهام والمشاركة الجزائرية في هذا المحفل البرلماني القاري. عبر تكثيف العمل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة التي تقاسمنا نفس الرؤية والتوجه.

كما ذكر بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لخدمة مصالح الدول الإفريقية وشعوبها.

ووجه رئيس مجلس الأمة بضرورة الانسجام والتنسيق في ايطار العمل للدفاع عن ثوابت السياسة الخارجية للجزائر. وذلك بشعار «برلمان من غرفتين وصوت واحد” في خدمة الجزائر.

هذا وحضر هذا الإجتماع، عبد المجيد عزّ الدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الافريقي. وعبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان الإفريقي.

وكذا فاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي.ومحمد سقراس، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي.