ڨوجيل يعقد إجتماعا لمكتب المجلس وتوزيع المهام بين أعضاء المكتب

ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، إجتماعا لمكتب المجلس، كرس لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب، وذلك عملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وحسب بيان للمجلس، فقد أوصى قوجيل المصالح المختصة بالمجلس بضرورة إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن لمراسم إختتام الدورة البرلمانية العادية الجارية. والمقررة يوم غد الإثنين. مع التقيد الصارم بإجراءات الوقاية التي أقرّتها السلطات الصحية والعمومية.

وأوضح البيان، أن المجلس أعرب عن بالغ قلقه وأدان بأشد العبارات والتعدّي الفاضح على حقوق الإنسان. من خلال عمليات رصد وتجسس على هواتف صحفيين ونشطاء ورؤساء حكومات ورؤساء دول. كان بطلها النظام المخزني المغربي الذي أضحى يسجل نكبات متتالية، وسقطات تلو السقطات.

ووفقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد كلّف صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة. أعضاء مكتب المجلس، بالمهام التالية فقد تم تكليف الحاج عبد القادر ڨرينيك، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني. كما تم تكليف فؤاد سبوتة، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة. بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم علاقاتهم مع كل الهيئات. بالإضافة إلى تكليف أحمد بناي، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية.

كما تم تكليف ليلى براهيمي، بصفتها نائبا لرئيس مجلس الأمّة. بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية. وكذا تكليف محمد خليفة، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة. بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الإدارية والمالية