ڨوجيل يهنئ الطلبة الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني للطالب

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، طلبة وشباب الجزائر بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني للطالب.

وبالمناسبة حث رئيس مجلس الامة الطلبة الجزائريين على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال التسلح بالعلم والتحكم في أدوات العصر.

ونشر ڨوجيل تغريدة عبر حسابه على التويتر هذا مضمونها: “هنيئا لشباب وطلبة الجزائر عيدهم الوطني المخلد لبطولات وتضحيات أسلافهم الشهداء والمجاهدين من أجل تحرير الجزائر… ليواصل شباب وطلبة اليوم على دأبهم تحديات بناء الجزائر الجديدة بالعلم والتحكم في أدوات العصر.

وإختتم رئيس مجلس الأمة التغريدة “تحيا جزائر الشباب، وكل عام وشباب وطلبة الجزائر بخير”.