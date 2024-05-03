ڨوجيل يهنىء الأسرة الإعلامية في اليوم العالم لحرية الصحافة

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، الأسرة الإعلامية الوطنية، بمناسبة إحياء اليوم العالم لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 ماي من كل سنة.

كما ثمن رئيس مجلس الأمة حرص الجزائر الجديدة على ضمان حرية التعبير والصحافة.

وعبر حسابه حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي كتب ڨوجيل: “يسرني جدا ونحن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، تهنئة جميع من يشتغل في هذا الحقل بتفرعاته، وأنوه بفضلهم وغيرتهم على مصلحة الوطن وسيادته، في نطاق ما يمليه الضمير المهني، أوما ارتبط منه بالمصالح العليا للأمة، وأثمن عاليا سهر الجزائر الجديدة وحرصها على ضمان حرية التعبير والصحافة”.