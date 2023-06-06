ڨوجيل يهنىء رئيس الجمهورية بإنتخاب الجزائر عضوا  غير دائم بمجلس الأمن

هنأ رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إثر انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة.

وكتب رئيس مجلس الأمة رسالة إلى رئيس الجمهورية هذا مضمونها:

“إلى رئيس الجمهورية

إنه ليشرفني، السيد الرئيس، غاية التشريف أن أتوجه إليكم بالتهنئة الخالصة والتبريكات الصادقة ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري.. وجزائرنا تتوج بجدارة واستحقاق بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة بتزكية تاريخية تعبر عن ثقة العالم في الجزائر بقيادتكم.. وإنني، السيد الرئيس، أصالة عن نفسي وباسم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، لأرفع إليكم أسمى آيات الفخر والاعتزاز وأوفى سوانح العرفان، لما أحطتم به هذا المشروع وإيلائكم إياه ما يستحق من رعاية وإيلاف، فتحقق للجزائريات والجزائريين المراد في الريادة والسيادة في أعتى المنظمات الدولية… فكان ذلك تتويجا للموفقية العالية للديبلوماسية الجزائرية التي استعادت وهجها من خلال تجددها بفضل توجهات الجزائر الجديدة المؤسسة على الثوابت ومثل الحق والعدل والانصاف والقانون والجهد والمثابرة والمكاسب والإنجازات.. المستمدة من الارث النوفمبري الخالد..

وإذ أجدد لكم، تهاني الحارة، سائلا الله تعالى لكم مديد الصحة والتوفيق والسداد.. تفضلوا، السيد الرئيس، بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.

عاشت الجزائر شامخة، مزدهرة،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”

وانتخبت الجزائر, اليوم بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، للفترة 2024-2025 بتحصلها على 184 صوتا من مجموع 192 صوتا.

كما تحصلت الجزائر على نسبة 96 بالمائة من مجموع المصوتين حيث انتخبت ضمن المجموعة “أ” التي تضم الدول الإفريقية والمحيط الهاديء.

وستبدأ الجزائر ولايتها في الـ1 جانفي 2024 وذلك الى غاية الـ31 ديسمبر 2025، إضافة إلى الجزائر, تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

ويذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن, بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.