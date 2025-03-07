ڨوجيل يهنئ حرائر الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

هنّأ رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الجمعة، النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف للثامن من مارس.

وكتب ڨوجيل على حسابه الرسمي عبر منصة إكس: “أهنئ جميلات الجزائر، حرائر بلادي اللواتي يكرسن رفعة الوطن بعزيمتهن وكفاءاتهن. وهن مدركات لعظمة الإرث النوفمبري الذي تبنى عليه الجزائر المنتصرة. فهن شريك الأمس من أجل الاستقلال، وشريك اليوم لتكريس الاستقلالية. ووافر التقدير للنساء الفلسطينيات والصحراويات، الصامدات في وجه الاحتلال “.