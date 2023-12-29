ڨوجيل يعزي في وفاة اللواء المتقاعد والمجاهد خالد نزار 

بعث رئيس مجلس الامة صالح ڨوجيل رسالة تعزية ومواساة لعائلة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار . والذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال عن عمر ناهز 86 سنة.

وجاء في مضمون الرسالة: “بعميق الحزن وبالغ اللوعة والأسى، بلغني نبأ انتقال المغفور له بإذنه تعالى وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، تغمده المولى جلّ شأنه بألطاف رحمته واجتباه إلى جنات الخلد والنعيم”.

وتابع ڨوجيل “وأمام هذا المصاب الجلل، أعرب لأخواتي وإخواني المجاهدين ولأسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ولكافة أفراد عائلته، عن أحرّ التعازي وأخلص مشاعر المواساة، متضرعاً إليه سبحانه وتعالى أن يبوئه مقاما عليا في جنات الخلد، وأن ينزل في قلوب أهله وذويه الصبر الجميل والسلوان العظيم”.

“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”.