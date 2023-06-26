ڨوجيل  يهنئ حيداوي بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيبه

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بمناسبة إحتفال المجلس بالذكرى السنوية الأولى لتنصيبه.

وحسب بيان مجلس الامة إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي بمقر المجلس.

وخلال اللقاء جدد ڨوجيل “تهنئته حيداوي ومن خلاله سائر أعضاء المجلس وعموم الشباب الجزائري، بمناسبة احتفال المجلس بالذكرى السنوية الأولى لتنصيبه. والذي جاء تماشيا والسياسات الحكيمة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لخلق منبر شبابي نخبوي مهيكل على جميع الأصعدة و ليكون رافدا تشاركيا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ومن جهته قدم حيداوي إلى رئيس مجلس الأمة العدد الأول من مجلة المجلس الأعلى للشباب “مجلس الشباب”.

وكما كان اللقاء فرصة لإستعرض “الخطوط العريضة لبرنامج عمل هذه الهيئة الشبابية وآفاقها المستقبلية في إطار الجزائر الجديدة التي يرسى دعائمها رئيس الجمهورية، “.