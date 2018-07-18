​أزمة عطش حادة تعرفها بلدية أم الدروع بالشلف

يشتكي سكان حي القلافطية ببلدية أم الدروع شرق عاصمة ولاية الشلف، من أزمة عطش حادة تحاصر عائلات الحي.

وإتهم المواطنون السلطات المحلية باللامبالاة، وغياب النية في القضاء على المشاكل الإجتماعية، التي تعاني منها المنطقة.

وتحدث المعنيون عن معاناتهم اليومية في جمع الماء الشروب، من مناطق بعيدة لسد عطشهم،

وتكبدهم خسائر باهظة بفعل إقتناء صهاريج المياه بمبالغ تتراوح بين 800 و1000 دج.

ويناشد سكان القلافطية من السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية التدخل لإنهاء معاناتهم مع العطش التي تتجدد عند كل موسم صيف