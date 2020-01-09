‎القبض على اطار متلبس بالرشوة بدائرة تيزي في معسكر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
‎القبض على اطار متلبس بالرشوة بدائرة تيزي في معسكر
بقلم ‎عيسى بوعزة

نجحت مصالح أمن دائرة تيزي بمعسكر، مساء أمس في وضع حد لموظف بمصالح دائرة تيزي، كان يستغل وظيفته لابتزاز الفلاحين مقابل الحصول على تسهيلات للاستفادة من قرارات سلت الأبار .

تمت العملية بعد شكوى من أحد الفلاحين أمام مصالح الشرطة، أفاد فيها أن الإطار المشتبه فيه يعتقد أنه قام بطلب مزية بقيمة 20 مليون سنتيم.

و بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، قامت مصالح الشرطة بالترصد لتحركات المشتبه فيه إلى أن ضبط بمكتبه على المبلغ المالي، حيث يتم التحقيق بشأن القضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753430

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com