‎عملية هدم بالمنطقة الصناعية خصيبية لبنايات أنجزت خارج حدود الملكية بمعسكر

أطلقت مصالح بلدية معسكر صبيحة اليوم عملية هدم واسعة شملت بنايات غير شرعية لواجهات فضاءات عرض وبيع السيارات بطريق خصيبية، قال في شأنها نائب رئيس بلدية معسكر سيد احمد هندي، انها عملية استوفت جميع الاجراءات الادارية بعد نحو سنة من اعذار المستثمرين المخالفين للقانون، ابرزهم المستثمر ع.صحراوي ممثلا لشركة س.إ.تي التابعة للعملاق مجمع بيتروسار و ثلاث مستثمرين آخرين في مجال عرض و بيع السيارات.

و اضاف نائب رئيس بلدية معسكر المكلف بمصلحة البناء والتعمير هندي سيد احمد،أان عملية الهدم شملت بنايات خارجة عن حدود الملكية المخصصة للمستثمرين الأربعة.

وأكد ان عملية الهدم التي واجهتها الكثير من العراقيل والمشاكل في الأشهر الماضية، ستشمل في الأيام القادمة المخالفين لقوانين وتنظيمات البناء والتعمير في النسيج العمراني وحتى على الأراضي الفلاحية، من خلال تنفيذ 17 قرار أعدته مصالح بلدية معسكر مؤخرا.