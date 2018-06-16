‏إبراهيموفيتش:”عدم تواجُد بنزيمة مع فرنسا لا علاقة له بكرة القدم”

هاجم النجم التاريخي للمُنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون بسبب حرمانه كريم بنزيمة، من المشاركة في مونديال روسيا.

وجاءت تصريحات المهاجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال تحليله لمباراة فرنسا أمام أستراليا بشبكة “بين سبورت” القطرية.

أين قال:”من السخافة عدم تواجد بنزيمة مع المُنتخب، إذا كان المدرب مقتنع بذلك حقاً فهو الأجدر بالإبعاد”.

“هو من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، فاز بدوري الأبطال ويلعب لريال مدريد وعدم تواجده في المونديال لا علاقة له بكرة القدم”.