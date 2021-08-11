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الوطني

‏الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

بقلم خالد زوبيري
‏الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
روزي دياز
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قدمت ‏الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية في شمال إفريقيا والشرق الاوسط، روزي دياز، تعازيها إلى الجزائر ضحايا حرائق الغابات.

وفي تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قالت روزي دياز:”إن ما يحدث في الجزائر  من حرائق مروّعة، أمر محزن للغاية.”

وأضافت قائلة:”أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث وأعبر عن تضامني مع الذين أُصِيبوا أو تأثروا جرّاءها، وسأدعو لأن يخرج الجزائريون من هذه المحنة عن قريب .

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