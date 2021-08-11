الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
بقلم خالد زوبيري
قدمت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية في شمال إفريقيا والشرق الاوسط، روزي دياز، تعازيها إلى الجزائر ضحايا حرائق الغابات.
وفي تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قالت روزي دياز:”إن ما يحدث في الجزائر من حرائق مروّعة، أمر محزن للغاية.”
وأضافت قائلة:”أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث وأعبر عن تضامني مع الذين أُصِيبوا أو تأثروا جرّاءها، وسأدعو لأن يخرج الجزائريون من هذه المحنة عن قريب .
إن ما يحدث في #الجزائر 🇩🇿 من حرائق مروّعة، أمر محزن للغاية. أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث وأعبر عن تضامني مع الذين أُصِيبوا أو تأثروا جرّاءها، وسأدعو لأن يخرج الجزائريون من هذه المحنة عن قريب 🤲. #الجزائر_تحترق #PrayForAlgeria @ukinalgeria pic.twitter.com/dcUnVdSZ5u
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) August 11, 2021
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