‏جراد يعزي عائلة المجاهد عبدالرحمان خان المعروف بلمين خان

الوطني
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‏جراد يعزي عائلة المجاهد عبدالرحمان خان المعروف بلمين خان
بقلم م . فيصل

بعث الوزير الأوّل عبد العزيز جراد برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد عبدالرحمان خان المعروف بلمين خان.

ونشر الوزير الأوّل عبر صفحته على التويتر “يرحل عنا المجاهد عبدالرحمان خان المعروف بلمين خان”

جراد في تغريدته كتب عن الفقيد “المناضل في الحركة الطلابية في عهد الاستعمار وأحد مؤسسي الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين”.

وتابع الوزير الأوّل بأن الفقيد لمين خان كان من “من منظمي إضراب الطلبة  في 19 ماي 1956.”

وإختتم عبد العزيز جراد “تعازي الخالصة لأسرة الراحل ورفقائه، وأدعو له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.”


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