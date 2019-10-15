‏وزارة الخارجية تنظم ندوة حول المساواة بين الجنسين

نظمت وزارة الخارجية ، وبدعم من منظومة الأمم المتحدة، ندوة بخصوص تعزيز التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين.

الندوة النتي ستختم بعد غدا الخميس، بالتنسيق مع وزارة التضامن ومركز المرأة، تهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مراعاة المساواة بين الجنسين بشكل أفضل في تنفيذ خطة عام 2030 .

لتنسيق ومراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل الحكومة ، والتي تقترح نهجا مشتركا للأمم المتحدة لدعم الجزائر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعزيز تعميم المساواة بين الجنسين وزيادة تداخلها في تنفيذ جدول الأعمال في السياسات والبرامج الوطنية.

تطوير نهج متكامل ومتعدد القطاعات مع أصحاب المصلحة المختلفين الضروري لتنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بدعم من الأمم المتحدة.

توعية الأُطُر القطاعية بأهمية جمع البيانات المصنفة ومشاركتها وتوحيدها في الجنس والعمر، واستخدامها في برامج التنمية وتحديد مصادر ووسائل جمع البيانات حسب العمر والجنس.

تحديد مجالات العمل الرئيسية والموارد المتاحة اللازمة للعمل على أساس الأولوية ، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من السكان.

توثيق الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العمل الشاملة لعدة قطاعات والمتعددة لتقاسمها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعتبر وهذه الرشة الخامسة من نوعها، استمرارا لورشات العمل الأربع التي عقدت سنوات 2018 و2019.