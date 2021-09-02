‏ الشروع في بث الموسم الخامس من ” لا كاسا دو بابيل”

تشرع، شبكة “نيتفليكس” بداية من الغد، بث الموسم الخامس، من مسلسل الجريمة، المنتظر” لا كاسا دو بابل” حسب ما أعلنت عنه في وقت سابق.

وتجدر الإشارة، أن شبكة البث التدفقي، قد أعلنت عن إنقسام الموسم الخامس إلى جزأين، أين ستم بث الجزء الأول بداية من الغد، اما الجزء الثاث سيتم بثه في 3 ديسمبر المقبل.

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