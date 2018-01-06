 حبس شابين قتلا المغني “الشاب مومن” ليلة “الريفيون” بعين ارنات في سطيف

اندلعت بينهم مناوشات بسبب بيع مجوهرات مسروقة

أمر، نهاية الأسبوع، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف الابتدائية بوضع شابين رهن الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي، إثر تورطهما في قتل المغني “مومن”، عشية نهاية السنة الماضية.

بعد أن قاما بتتبعه وتوقيفه على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة البحيرة ببلدية عين أرنات، حيث بين التقرير الطبي بأن سبب الوفاة يعود إلى تعرض رأسه لعدة ضربات على الجدار الإسمنتي بالقرب من الرصيف.

وأفادت مصادر “النهار” بأن أحد المتورطين في الجريمة أقر بالأفعال المنسوبة إليه، إثر العثور على بصماته في مسرح الجريمة، كما أكد أنه ارتكب الجريمة رفقة شريكه الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه ونفى عملية القتل.

كما كشف المتورط الأول عن دواعي قتل الشاب، والتي تعود لاسباب انتقامية وخيانة للأمانة من طرف زميل الضحية، بعد أن قام الجاني وزميل الضحية بصفقة بيع مصوغات ذهبية مسروقة، واتفقا على تسليم المبلغ بعد عملية البيع، وتسلم الضحية المجوهرات بغرض بيعها، لكنه بعد ذلك قام بتغيير الذهب والمصوغات الأصلية بأخري مغشوشة “بلاكيور”، وقام بالاتصال بشريكه الجاني وأخبره بإعادة كمية المصوغات بحجة عدم تمكنه من بيعها لأنها مغشوشة، لكن الجاني تفطن بأن هذه المصوغات ليست تلك البضاعة المسلمة، حيث أن كل اتصالاته مع زميل الضحية لاسترجاع المجوهرات باءت بالفشل.

وفي اليوم الموعود، قام رفقة المتهم الآخر بتتبعه، حيث كان رفقة المغني “مومن” إلى غاية مخرج بلدية عين ارنات وبالضبط في منطقة البحيرة، واندلعت بينهم مناوشات تحولت إلى شجار كان كافيا لوضع حد لحياة المغني “مومن”.