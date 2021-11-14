‫أمطار تشلّ مدارس.. تغمر منازل وتخنق طرقات العاصمة!‬

‫الحماية المدنية سجلت أكثر من 2300 تدخل‬

تشقق بنايات.. انزلاقات أرضية وانهيار طريق تمّ تدشينها مؤخرا في زرالدة

تلاميذ وأولياؤهم يسبحون في برك مياه بمدرسة في بوزريعة

انزلاق للتربة في الطريق بين ‫”‬شوفالي‫”‬ و‫”‬باب الوادي‫”‬.. وبنايات على وشك الانهيار

‫تسببت الأمطار الأخيرة التي عرفتها المناطق الشمالية والوسطى للوطن، على غرار الجزائر العاصمة، في العديد من الحوادث وانهيار لطرق تم تدشينها مؤخرا، مما أدّى إلى أزمة سير خانقة.‬

‫وقد تسببت الأمطار في غرق العديد من المؤسسات التربوية، على غرار مدرسة “أحمد عمرون” في بوزريعة وسط العاصمة، أين غمرت المياه فناء المدرسة، مما صعّب من خروج التلاميذ من المؤسسة، كما اضطر الأولياء للدخول إلى البرك المائية العميقة من أجل إحضار أبنائهم في مشهد كارثي.‬

‫كما تسببت الأمطار التي فاقت كميتها 70 ملم في غرق الطريق الرابط بين “شوفاليه” و”باب الوادي”‬،‫ بسبب الانهيارات المتكررة للتربة، وفي هذا الشأن، تخوف سكان هذه المناطق من تكرار “سيناريو باب الوادي”‬،‫ خاصة وأن الملاحظ للبنايات، يتأكد بأن الانهيار محدق بها إذا تواصلت الأمطار بنفس الكمية خلال الساعات القادمة.‬

‫وفي زرالدة، تسببت الأمطار في انهيار طريق في حي 1000 مسكن في “القرية الفلاحية”، حيث تسبب الانهيار في تشكّل حفرة ابتلعت سيارة، ولحسن الحظ لم تسجّل ضحايا.‬

‫هذا وكشفت حصيلة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل ألفين و 372 تدخل في عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة‬، وأشارت الحصيلة إلى أن مصالح الحماية المدنية قامت بـ 90 تدخلا من أجل حوادث المرور عبر عدة ولايات، وقد تسببت الحوادث في إصابة 98 شخصا بجروح تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى المستشفيات‪.‬

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد ٧ حرائق حضرية ومختلفة بكل من عنابة، تندوف، أم البواقي، بومرداس وولاية المدية، وقد أدّت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بحروق على مستوى اليدين، إثر انفجار قارورة غاز البوتان في مرأب ببلدية خميس الخشنة في ولاية بومرداس‪ .‬

وتم إسعاف شخصين لهما حروق من الدرجة الأولى و 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس، إثر نشوب حريق في بناية تتكون من “ط + 01” ببلدية ‫”‬أولاد ابراهيم‫”‬ في المدية، حيث تم إسعاف الضحايا ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي‪ .‬

وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 16 شخصا أصيبوا ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة وسخانات الماء عبر عدة ولايات، وذلك بـ 05 أشخاص في قسنطينة، 06 أشخاص في تلمسان، 03 أشخاص في المدية وشخصين في عنابة‪.‬

وفيما يخص تدخلات الحماية المدنية المتعلقة بالتقلبات الجوية، أشارت الحصيلة إلى أن وحدات الحماية المدنية، سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات، منها امتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة مساكن ومنشآت، وبعض الانهيارات الجزئية لأسقف وجدران، من دون تسجيل خسائر‪.‬

ففي الجزائر الوسطى، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل سقوط حجارة من شرفة الطابق الثالث لعمارة مكونة من 06 طوابق، فيما سقطت شرفة على سيارة سياحية من دون خسائر بشرية‪.‬

وفي بلدية بابا احسن، سجلت الحماية المدنية انهيارا أرضيا بقطر 1.5 متر مربع وبعمق 2.5 م في طريق عمومي، كما انجرفت التربة في بلدية سيدي عبد الله أمام بيت قصديري في حي ‫”‬دبيشي‫”‬، من دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية‪.‬

كما انهار جدار خارجي لمنزل في كل من بلدية الدرارية و”وادي قريش”، وانزلاق التربة ببلدية الجزائر الوسطى‪.‬