‫إثر تدهور الحالة الصحية لأحد رموز نادي شبيبة القبائل..‫السلطات تقرر نقل حناشي إلى باريس عبر طائرة خاصة للعلاج

‫تدهورت الحالة الصحية لمحند شريف حناشي، 70 سنة، أحد رموز نادي شبيبة القبائل ورئيسها السابق، وهذا خلال الساعات القليلة الأخيرة، فبعد أن تم وضعه في إحدى العيادات الخاصة إثر وعكة صحية مفاجئة وشهدت حالته الصحية تحسنا ثم عاد إلى بيته، بدأت حالته في التدهور، منذ الأربعاء الماضي، أين أدخل مستشفى تيزي وزو، وبالضبط مصلحة جراحة الأعصاب، أين يرقد الرئيس الأكثر تتويجا في الجزائر، في حالة صحية وصفتها الصحف المحلية بـ”الحرجة “، مع أنباء متواترة عن دخوله العناية المركزة.

وحسب مصادر خاصة لـ “النهار”، فإن السلطات العليا، وأمام الوضع الصحي الحرج لأحد رموز نادي شبيبة القبائل، وأحد أفضل الرؤساء في الجزائر، قررت التكفل بوضعيته، حيث سيتم نقله في الساعات القليلة المقبلة إلى أحد المستشفيات “‫الباريسية”‫ عبر طائرة لتلقي العلاج على أمل شفائه من جديد.

‫يذكر أن حناشي سبق وأن عاش وضعا صحيا مشابها لحالته اليوم، وكان ذلك في سنة 2015، حيث نقل على جناح السرعة إلى فرنسا التي عالج لأيام بها، قبل أن يعود إلى الوطن معافى، ثم عاد لاستكمال مهمته رئيسا لشبيبة القبائل التي قدم منها استقالته سنة 2017.