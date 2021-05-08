‫إدارة الساورة تتهم زطشي باستعمال معارفه لحرمان الساورة من “البوديوم” 

‫شبيبة الساورة

‫استنكرت تدويل بارادو لقضية النقاط المخصومة..

‫لم تنتظر إدارة شبيبة الساورة الوقت الكثير للرد وبكل قوة على قرار نادي بارادو، باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، للطعن في قرارات لجنة الطعون المحلية.

فيما يخص ما يعرف بقضية النقاط المخصومة والاحترازات على اللاعب مداحي، حيث نشرت بيان شديد اللهجة على الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك”، اتهمت فيه رئيس نادي بارادو، خير الدين زطشي، باستغلال معارفه ونفوذه باعتباره رئيسا سابقا للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لإحياء هذه القضية، ومواصلة التضييق على فريق شبيبة الساورة، لحرمانه من التنافس على “البوديوم” هذا الموسم، مثلما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، بسبب الصراع الذي كان موجود بينه وبين الرئيس محمد زرواطي، والذي يمكن القول بأنه قد عاد إلى الواجهة من جديد بسبب هذه القضية.

وحسب مصادرنا دائما، فإن المحكمة الرياضية الدولية، قامت، نهاية الأسبوع الماضي، بمراسلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكذلك إدارة شبيبة الساورة، أين منحت 10 أيام للطرفين من أجل الرد على شكوى نادي بارادو، قبل الفصل فيها بشكل نهائي بعد ذلك.

تجدر الإشارة في الأخير، إلى نادي بارادو استند في شكواه المودعة على مستوى المحكمة الرياضية الدولية، على المادة 99 من القوانين المسيرة للبطولة الجزائرية، التي تعتبر قرار لجنة الطعون بمثابة حكم نهائي، كون الأمر يتعلق بحالة خصم نقاط، بسبب إحترازات، وهي الحالات التي لا يسمح بالطعن فيها على مستوى المحكمة الرياضية الوطنية مثلما تنص عليه المادة 100.