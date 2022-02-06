‫إلغاء الامتحانات الاستدراكية خلال السداسي الأول  

الدروس الحضورية تنطلق يوم 12 فيفري في كل الجامعات

الامتحانات الاستدراكية مبرمجة في شهر جوان

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية، أعلمتهم من خلالها بضرورة تأجيل القيام بالامتحانات الاستدراكية الخاصة بالسداسي الأول إلى غاية جوان القادم، وهذا بسبب الانشغال بتعويض الامتحانات الخاصة بالطلبة المتغيّبين بسبب وباء “كوفيد 19”.

‫وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الامتحانات الاستدراكية، سواء الخاصة بالسداسي الأول أو السداسي الثاني، ستكون خلال شهر جوان، أي بعد الانتهاء من امتحانات السداسي الثاني التي ستنطلق في 25 ماي القادم، علما أن انطلاق الدروس الحضورية سيكون هذا الأحد 12 فيفري.

هذا ويمكن الحصول على السداسي إذا تحصل الطالب على كل الوحدات التعليمية ‪ ،(UE)

وتحصل الطالب على معدل عام يساوي أو يفوق 10 / 20 عن طريق تعويض المعدلات المحصل عليها في كل وحدة تعليمية وفق معاملها.

كما يسمح لكل طالب لما يتحصل على السداسي، بالتسجيل في الامتحان الاستدراكي بالتقدم لامتحانات مواد الوحدة التعليمية‪ (UE) غير المحصل عليها، والتي تحصل في موادها على نقاط أقل من ١٠ / ٢٠، كما أن نقطة الامتحان النهائي تستبدل بنقطة الامتحان الاستدراكي، أما النقاط الأخرى فيحتفظ بها كما هي‪.

وإذا لم يتحصل الطالب على السداسي بعد الدورة الاستدراكية، فإنه يحتفظ بالوحدات التعليمية ‪ (UE)التي تحصل فيها على معدل يساوي أو يفوق ١٠ / ٢٠.

من جهة أخرى، فإن الطالب ينتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا‪ تحصل على سداسيين في السنة ضمن نفس مسار التكوين وتحصل على 50 من المئة على الأقل من أرصدة السنة الأولى، وهذا بعد استشارة الفريق البيداغوجي‪.

كما أن الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ينتقل فيها الطالب إذا تحصل على أربعة سداسيات من نفس مسار التكوين، وتحصل على 80 ٪ على الأقل من أرصدة السنتين الأولتين، ومع تحصله على كل الوحدات التعليمية ‪(UE) للسداسيات الأربعة

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