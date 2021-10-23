‫إيداع ملفات الترشح لمسابقة “الدكتوراه” أواخر نوفمبر

‫فيما يتم إجراء المسابقة بداية السنة المقبلة

‫تقليص مناصب “الدكتوراه” مقارنة بالسنوات الماضية

‫ستشرع الجامعات في استقبال ملفات مسابقة “الدكتوراه“،‫ نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث يتعين على الطلبة المتحصلين على “ماستر” الترشح من أجل المشاركة في مسابقة سيتم تنظيمها بداية السنة المقبلة.

‫ وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”،‫ فإنه سيتم التقليص من عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية، وهذا بسبب وجود العديد من طلبة “الدكتوراه” الذين لم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم العلمية.

هذا وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الشروط الواجب اتباعها أثناء سير امتحانات مسابقة “الدكتوراه”.

وحسب ما تضمنته التعليمات، فإنه يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان، مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الامتحان، ومباشرة بعد الانتهاء من الامتحان، يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح بعد الامتحان، ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.

هذا وتتمحور الامتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في ‫”الماستر‫”، ويرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناءً على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية، ‫وفي حالة تنازل مترشح أو أكثر يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية، كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.

من جهة أخرى، فإن مدة تحضير أطروحة “الدكتوراه” تحدد بثلاث سنوات متتالية، كما يمكن لمدير المؤسسة أن يرخّص بصفة استثنائية إضافة سنتين بناءً على رأي معلل من طرف المشرف ولجنة التكوين في “الدكتوراه”، وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة،

حيث تعدّ السنوات الإضافية للتكوين جزءا من الفترة القانونية للتكوين في الطور الثالث‪ .

وفي هذا الصدد، تتشكل لجنة التكوين في “الدكتوراه” من 5 إلى 7 أساتذة باحثين من مصف ‫”الأستاذية‫”، أستاذ أو أستاذ محاضر “أ” من شعبة التكوين، ينتمون إلى المؤسسة المؤهلة للتكوين في الطور الثالث، كما يمكن توسيع تشكيل لجنة التكوين في “الدكتوراه” لتضم 2 أو ثلاثة أساتذة باحثين أو باحثين دائمين مؤهلين من خارج المؤسسة.