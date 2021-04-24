‫الجزائري حمزاوي عكاشة ضحية احتيال في إيران ويمنع من العودة إلى الوطن!

‫مطالب بدفع ما قيمته 300 مليون لجهات حكومية إيرانية

يتواجد اللاعب الجزائري، حمزاوي عكاشة، المحترف في نادي “تراكتور سازي” الإيراني، في وضع لا يحسد عليه، وهو الذي ينتظر منذ أكثر من شهر مغادرة الأراضي الإيرانية للالتحاق بأرض الوطن لكن تم منعه من السفر.

وفسخ اللاعب السابق لـ “ناسيونال ماديرا” البرتغالي وعدد من الأندية الجزائرية، عقده مع نادي “تراكتور” الإيراني منذ حوالي شهر ونصف من الآن، بسبب فقدانه الرغبة في الاستمرار هناك، لصعوبة السفر من إيران إلى الجزائر في ظل ظروف جائحة “كوفيد 19، وحسب ما أكده المحامي التونسي، سليم بولصنام، فإن الجزائري حمزاوي عكاشة، يتواجد في إيران محتجزا، وهو غير قادر على السفر إلى خارجها نحو أي وجهة أخرى، قبل تسديد ناديه ما عليه من ضرائب والمترتبة على مستحقات اللاعب طوال فترة نشاطه بألوان نادي “تراكتور”.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن نادي “تراكتور” الإيراني يرفض دفع ضرائب اللاعب لجهات حكومية مقابل السماح له بالعودة إلى وطنه، في الوقت الذي يرفض ابن مدينة بلعباس أيضا التكفل بدفع القيمة المالية المقدرة بنحو 300 مليون، بسبب عدم اتفاقه على هذا البند ضمن العقد، وهو اعتبره محاميه احتيالا، وقرر محامي حمزاوي عكاشة، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إيجاد حل لهذه القضية، خاصة بعد أن فشلت مساعي اللاعب في إقحام السفارة الجزائرية في طهران من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، لكن من دون جدوى‪.