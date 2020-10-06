‫”الخضر” يشرعون في التحضير لمباراة نيجيريا

شرع لاعبو المنتخب الوطني في التحضير للودية الأولى ‫عمر.س ضدّ منتخب نيجيريا، حيث خاض رفقاء رياض محرز الحصة التدريبية الأولى، أمسية أول أمس، في أجواء رائعة.

حيث كانت البداية بعملية إحماء، قبل أن تقسّم العناصر الحاضرة للتدرب في شكل مجموعات، قبل إنهاء الحصة بمباراة تطبيقية.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى مشاركة 21 لاعبا، على أن يكتمل التعداد في الحصة التدريبية الثانية المبرمجة، أمسية اليوم، بالتحاق اللاعبين المتأخرين.

‫حصة “فيديو” أمس.. وتدريبات في الأمسية

‫وكان لاعبو “الخضر”، ظهيرة أمس، مع حصة “فيديو”، يكون قد عاين فيها الطاقم الفني واللاعبون، منتخب نيجيريا، قبل مواجهتهم، يوم الجمعة المقبل، في أول اختبار ودي للتشكيلة الوطنية. وخاض أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، في الأمسية، بداية من الرابعة والنصف، الحصة التدريبية الثانية منذ انطلاق تربص النمسا.

‫بلماضي ينشّط ندوة صحافية صبيحة اليوم

‫وينشّط الناخب الوطني، صبيحة اليوم، بداية من الساعة الحادية عشرة، ندوة صحافية، سيتطرق خلالها إلى خياراته والقائمة المستدعاة، بالإضافة إلى الحديث عن بداية التربص والمبارتين الوديتين المرتقبتين أمام كل من نيجيريا والمكسيك.