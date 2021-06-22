‫”العدالة” تُفرح الأدبيين.. و‫”المناعة” تُقوي نسبة نجاح العلميين

‫المواد الأساسية في مختلف الشعب تضمن النجاح لمترشحي “البكالوريا”

‫موضوع “المحاسبة والمالية” لتلاميذ شعبة “التسيير والاقتصاد” هي الأسهل منذ سنوات

‫تنفس، اليوم الثلاثاء، مترشحو امتحان “البكالوريا” الصعداء، بعد اجتياز المواد الأساسية لكل شعبة، والتي يصل فيها المعامل إلى 7، حيث كانت الأسئلة في متناول الجميع، حتى أن التلميذ المتوسط الذي اجتهد قليلا طيلة الموسم الدراسي بإمكانه الإجابة عنها بكل سهولة.

‫عكس السنة الماضية، خرج مترشحو شعبة “الآداب والفلسفة” والفرحة بادية على وجوههم، لا لسبب، إلا لأن موضوعي “الإدراك” و”العدالة” كانا من المواضيع التي حضّروا لها جيدا، والتي أكد أساتذة المادة على وجودها في الامتحان، الأمر الذي دفعهم إلى التركيز على هذين المقالين.

‫وفي هذا الصدد، قال “مروان” إنه كان متخوفا من الامتحان، لكن بمجرد رؤية الموضوع، زال الخوف وشرع مباشرة في حلّ الموضوع المتعلق بالمقالة الجدلية حول “الإدراك”، مشيرا إلى أن الوقت الذي قضاه في حل الموضوع وصل إلى ساعتين فقط، وهي نصف المدة الممنوحة لهذه المادة المقدرة بـ 4 ساعات ونصف.

‫من جهتها، قالت “نورهان” إنها متأكدة بأنها ستأخذ علامة جيدة في مادة الفلسفة، لأنها درست جيدا موضوع “العدالة”، وأجابت عنه بطريقة جيدة، متمنية من الأساتذة المصححين مساعدة المترشحين وتسهيل عملية التصحيح.

‫مترشحو الشعب العلمية هم أيضا خرجوا متفائلين بنيل شهادة “البكالوريا”، حيث بعد موضوع الرياضيات الذي كان في المتناول، جاء موضوع “العلوم” الذي كان سهلا جدا – حسبهم – خاصة في موضوع “المناعة”، الذي يعدّ الدرس الأسهل في دروس العلوم.

‫ أما مترشحي شعبة “التسيير والاقتصاد”، وبعد الموضوع الصعب الذي امتحنوا فيه في مادة الرياضيات، جاء موضوع “المحاسبة والمالية” ليعوّض النقاط التي ضاعت، حيث كانت الأسئلة سهلة وفي متناول جميع التلاميذ، ويستطيع أي تلميذ التحصل على نقاط جيدة، لأن الأسئلة كانت مباشرة ومن دون غموض.