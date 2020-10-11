‫”الفيروس” تفشى بشكل رهيب داخل الفريق..”‫كورونا” يوقف نشاط نادي شباب بلوزداد ويبعث بلاعبيه إلى بيوتهم!

‫أصدر نادي شباب بلوزداد، أمس، بيانا يؤكد من خلاله ظهور حالات إيجابية لفيروس “كوفيد 19″، وسط اللاعبين ومختلف الطواقم الفنية، الإدارية والطبية.

ولم يعطِ البيان تفاصيل أكثر واكتفى بتطمين مشجعي النادي البلوزدادي على أن الأمور غير مقلقة وسيتم التعامل معها في الحين، سواء من حيث الوقاية أو العلاج، غير أن الأخبار المستقاة من داخل الفريق، أكدت على أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأن “كورونا” تفشى بين أوساط اللاعبين، الطاقم الفني والإداري بشكل رهيب، وما يؤكد ذلك في الواقع، الإعلان عن إلغاء التربص الثالث الذي كان مقررا أن يجرى في مدينة جيجل، التي تنقل إليها المدرب “دوما” خلال الساعات القليلة الماضية، إلى جانب أعضاء من الإدارة بنية تفقد المنشآت هناك، كما تقرر تسريح جميع اللاعبين في عطلة استثنائية مدتها أسبوع على الأقل، على أن يقضي كل لاعب هذه المدة في حجر صحي انفرادي ببيته قبل معاودة الكشف من جديد.

وكان نادي شباب بلوزداد قد أعلن توقيف التدريبات بصفة تحفظية قبل حوالي ٥ أيام، مع اقتراب نهاية المعسكر التحضيري الثاني الذي أقيم في مستغانم، والذي لم يكتمل بسبب تسلل “كورونا” إلى المدافع سفيان بوشار، حيث تقرر بالاتفاق بين إدارة النادي والطاقم الفني، التحوّل من جديد الى العاصمة، والخضوع إلى كشوفات جديدة والتي جاءت نتائجها إيجابية بالنسبة لعدد كبير جدا من أعضاء الفريق وقيل 19 فردا.