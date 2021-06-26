‫”الكناري” لإنهاء المهمة بـ”سيناريو” مثالي والتأهل إلى المشهد الختامي

‫إياب نصف نهائي كأس “الكاف”

‫شبيبة القبائل – “كوتون سبور”.. اليوم على الساعة 20:00

‫يتجدد الموعد بين شبيبة القبائل و”كوتون سبور” الكامروني، وهذه المرة في إياب نصف نهائي كأس ” الكاف “. حيث يسعى “الكناري” لدى استضافته النادي الكامروني، سهرة اليوم، في ملعب “5 جويلية”. إلى تأكيد تفوقه على منافسه مرة أخرى، والمرور إلى النهائي عن جدارة.

‫بعد الفوز بهدفين لهدف واحد في مباراة الذهاب، ووضع خطوة كبيرة نحو النهائي، يدخل أشبال المدرب “لافان” مباراة اليوم، بهدف إكمال المهمة. وبنتيجة تعكس التألق الكبير للنادي القبائلي في منافسة هذا الموسم، ويملك مدرب “الشبيبة” كل الخيارات على مستوى الخطوط الثلاثة. في ظل جاهزية كل اللاعبين، بمن فيهم الليبي الطبال، الذي يعدّ من الأوراق الهجومية المعول عليها لتقديم الإضافة، وهو الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

وأنهت “الشبيبة” تحضيراتها، أمس، بخوض آخر حصة تدريبية في المركز التقني بسيدي موسى. وهي الحصة التي وضع خلالها المدرب “لافان” آخر الروتوشات على التشكيلة، كما ركز المدرب على الجانب النفسي، بالتأكيد للاعبيه على ضرورة التركيز على المواجهة. تجنبا لأي مفاجأة، لأن التأهل لم يحسم بعد.

وكانت إدارة “الشبيبة” تمني النفس بالسماح لجماهيرها بالتواجد على مدرجات ملعب “5 جويلية”. من أجل تقديم الدعم المعنوي اللازم للتشكيلة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من طرف السلطات الصحية، في مناسبتين.

للإشارة فإن المباراة يديرها الحكم التونسي صادق السالمي، بمساعدة عيسى أمساعد عطية من ليبيا ومواطنه إسماعيل أيمن.

‫”لافان”: “لم نتأهل بعد وتنتظرنا مباراة صعبة”

‫قال المدرب “دنيس لافان” في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء فريقه أمام “كوتون سبور”، إن “الشبيبة” لم تضمن التأهل إلى النهائي. رغم الفوز في الكامرون بهدفين مقابل هدف واحد، وحذر “لافان” من مغبة السقوط في فخ الغرور قبل حسم الأمور في مباراة الإياب. وأضاف “لافان” متحدثا عن مباراة اليوم: “المهمة لن تكون سهلة. أمام فريق انهزم أمامنا ثلاث مرات، غير أنه في هذه المواجهة ليس لديه ما يخسره. وسيرمي بكل ثقله من أجل مباغتتنا، لذا علينا التركيز من أجل الفوز، والتأهل ثم نتحدث عن النهائي”.

‫حمرون:”سنسعد أنصارنا.. ولمّ لا التتويج”

‫من جهته، قال حمرون، إن التشكيلة ستعمل كل ما في وسعها من أجل إسعاد الأنصار، شاكر الجماهير التي تنقلت إلى ملعب “5 جويلية”، أمسية الجمعة. لتحفيز اللاعبين قبل الحصة التدريبية. وأضاف حمرون في ندوة صحافية، أمس السبت:”علينا كسب المعركة الأخيرة، وتحقيق التأهل إلى النهائي، الذي سنسعى للتتويج فيه بكأس الكونفدرالية”.