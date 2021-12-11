‫”بلايلي هبّل المروكي.. ومبولحي وتوڤاي يقضيان على أحلامه” 

ربع نهائي كأس العرب 2021

المغرب 2 – الجزائر 2 .. تأهل الجزائر بركلات الترجيح ٥ – ٣

تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب فوزه على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 3، بعد انتهاء الوقت الإضافي على نتيجة العادل بهدفين لمثلهما، وكان الوقت الرسمي قد انتهى على نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وعمّت الفرحة لاعبي “الخضر” الذين احتفلوا مع الجماهير وهم يتوشحون العلم الفلسطيني، معبرين عن مساندتهم للقضية الفلسطينية أينما حلّوا وارتحلوا.

مع بداية الشوط الأول، تمكن المنتخب الجزائري من فرض منطقه على أرضية الميدان، باستحواذه أكثر على الكرة، وخلق عدة محاولات، وكانت أول فرصة لأشبال بوڤرة في د 8 عن طريق زروقي، لكن تسديدته اصطدمت بأحد المدافعين، وبعدها في د 10 نفذّ بلايلي ركنية، صد الحارس المغربي كرتها بصعوبة، وتواصلت محاولات “الخضر”، حيث وفي د 12، تولى براهيمي تنفيذ مخالفة، غير أن مدافع المنتخب المغربي تدخل وأبعد الكرة، قبل أن يتدخل الحارس، وجاءت أول فرصة للمنتخب المغربي في د 21 إثر هجمة سريعة، لكن الحارس مبولحي كان في المكان المناسب، وخرج المنتخب المغربي بعد ذلك من منطقته، وشرع في القيام بحملات هجومية خطيرة من أجل مباغتة “الخضر”، ومن بين الفرص الخطيرة، ركنية منفذة في د 26 ورأسية من وليد الكرتي، لكن مبولحي حولّها مرة أخرى إلى الركنية، وجاء الرد من طرف المنتخب الجزائري، من زروقي الذي توغل في منطقة العمليات، لكنه تباطأ، مما ساعد الدفاع المغربي على اللحاق به، وتضييع فرصة ثمينة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المرحلة الأولى هجمات خطيرة من الطرفين، نذكر منها فرصة للمنتخب المغربي برأسية أزارو، لكن الكرة علت المرمى، وبعدها وفي د 45 + 2، بلايلي يوزّع كرة دقيقة لمزياني في منطقة العمليات، لكن كرته مرت بعيدة، وآخر فرصة في هذه المرحلة كانت مخالفة للمنتخب المغربي، لكن الحارس مبولحي يتدخل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية المرحلة الثانية، كانت من دون مقدمات، ففي د47، البديل دراوي في وضعية وجها لوجها لوجه الحارس المغربي الزنيتي يتدخل ويمسك الكرة، وفي الدقيقة 49، الطيب مزياني يتوغل في منطقة العمليات، يراوغ والحارس يتدخل بالرجل ويخرج الكرة إلى الركنية، وفي الدقيقة 58 بلايلي يتوغل في منطقة العمليات ويعرقل ليتحصل على ركلة جزاء نفذها براهيمي معلنا عن الهدف الأول لـ “الحضر” في د 61، غير أن الرد جاء سريعا، وتمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة، بعد رأسية من نهيري في د63 ، إثر محالفة منفذة على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب الجزائري.

وفي د 69، البركاوي يراوغ يسدد، لكن مبولحي أنقذ مرماه من هدف ثانٍ، بعدها توالت الهجمات من الطرفين مع ضغط طفيف من المنتخب الجزائري في اللحظات الأخيرة من المرحلة الثانية، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة على نتيجة التعادل بهدف لمثله، ويلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل “الخضر” عدة محاولات، أخطرها مخالفة بن عيادة في د 95، وتوغل بلايلي، لكن الدفاع يتدخل، وفي د 103 بلايلي في وسط الميدان يراقب الكرة ويخادع الحارس الزنيتي بتسديدة قوية، ويسجل الهدف الثاني بروعة.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تحصل المنتخب المغربي على مخالفة نفذت بشكل جيد، لتجد الكرة رأس بدر بانون الذي عدّل النتيجة، وانتهى الوقت الإضافي على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح .

وحسم المنتخب الجزائري تأهله إلى ربع النهائي بفوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 ، وسط فرحة كبيرة للاعبين والجماهير في ملعب الثمامة، وفي الجزائر أين خرجت الجماهير للاحتفال بالتأهل المستحق.

بلايلي: “نهدي التأهل إلى الشعب الجزائري وسنعمل على التتويج”

قال نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، إن “الخضر” أدوا مباراة كبيرة، وتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين والطاقم الفني والجماهير، وـضاف بلايلي في تصريح بعد التأهل إلى نصف النهائي: “أدينا مباراة كبيرة، ونهدي التأهل إلى كل الشعب الجزائري، الآن نفرح بهذا التأهل المستحق، وبعدها سنركز على مباراة نصف النهائي أمام قطر، وسنبذل كل مجهوداتنا للمرور إلى النهائي والتتويج بالكأس”.

الرئيس تبون يهنئ: “مليون ونصف مليون مبروك يا أبطال”

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني، على تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب التغلب على المغرب بركلات الترجيح، وكتب الرئيس تبون على حسابه الخاص عبر “فايسبوك” و”تويتر”: “مليون ونصف مليون مبروك يا أبطال”.

بوڤرة: “كانت مباراة في غاية الجمال وسعيد جدا من أجل الجزائر”

“تهاني الحارة لكل اللاعبين، مبروك لهذه الروح الانتصارية العالية من دون أن ننسى دور الجماهير، كانت مباراة في غاية في الجمال، المنتخب المغربي كان قويا في الكرات الثابتة، ومن جهتنا بذلنا قصارى جهودنا لتقديم أفضل ما لدينا.. التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت المعركة وأيضا الجانب الذهني، وأنا سعيد جدا من أجل الجزائر، مباراة قطر ستكون صعبة وأنا على دراية بقوة المنافس، أتمنى أن تكون المباراة شيقة بين شعبين شقيقين والفوز للأحسن”.

عموتة: “لم نكن في المستوى ومبروك للجزائر”

قال مدرب منتخب المغرب، حسين عموتة، بعد إقصاء المغرب على يد الجزائر: “لم نقدم المستوى المطلوب، لم نكن جيدين ولم أتوقع سيناريو المرحلة الأولى، ولم نلعب بخمسين بالمئة من إمكاناتنا، وأقول مبروك التأهل للجزائر”.

محرز يحتفل بالتأهل ويصف “الخضر” بـ “الرجالة”

احتفل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، بتأهل “الخضر” إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب تأهلهم على حساب المغرب بركلات الترجيح، ونشر محرز مباشرة بعد نهاية مباراة الجزائر أمام المغرب على حسابه في “الفايسبوك” عبارة “الرجالة”، مع صورة فرحة لاعبي المنتخب الوطني، ليؤكد بذلك تضامنه مع زملائه، واهتمامه الكبير بمشوارهم في كأس العرب.