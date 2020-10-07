‫بلماضي:”حنا ماشي فريق حومة وعهد الكذب على الجمهور يجب أن ينتهي”

‫أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه فضّل مواجهة منتخبين ثقيلين بحجم نيجيريا والمكسيك على منتخبات أخرى أقل منهما مستوى، لأن تطوير المنتخب يعتمد على مواجهة منتخبات عالمية.

وتطرق بلماضي إلى تربص وتعداد المنتخب ونقاط أخرى، في مقدمتها تحريف الحقائق فيما يخص استراتيجية استدعاء اللاعبين مزدوجي الجنسية.

و‫قال بلماضي في ندوة صحافية عقدها، أمس، بمقر تربص “الخضر” في النمسا، بطريقة التواصل عن بعد، إن المواجهة التي تجمع “الخضر” بنيجيريا دائما تكون مهمة:”مباراة نيجيريا صعبة، وأنا أبحث عن الصعوبة، حتى نتمكن من تقييم مستوانا جيدا، وبالتالي، فإن المباراة ستكون مفيدة جدا لنا أمام منافس حملت مواجهته في كأس إفريقيا الكثير من الصعوبات”.

‫مواجهة منتخبين مثل نيجيريا والمكسيك مفيد جدا لنا

‫وأضاف الناخب الوطني في سياق حديثه عن منافسي “الخضر” في المواجهتين الوديتين:”نواجه منافسين عالميين، فبالإضافة إلى نيجيريا، التي دائما ما كانت مبارياتها مع المنتخب قوية، سنلاقي المكسيك، الذي لم ينهزم في 20 مباراة، ولديه ثلاث تشكيلات، أعتقد بأن المواجهتين صعبتين، وهذا ما يطوّرنا ويعيدنا إلى المنافسة بعد فترة طويلة من التوقف”.

‫الأجواء رائعة في المنتخب و”بوڤرة” معنا في الطاقم الموسّع

‫ووصف جمال بلماضي الأجواء في تربص النمسا، بالرائعة، حيث قال:”الأجواء رائعة بين اللاعبين الذين يشكّلون عائلة واحدة، هذه الأجواء مهمة جدا بالنسبة لنا”. وبخصوص مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوڤرة، أكد بلماضي بأنه يعدّ عضوا من أعضاء الطاقم الفني الموسّع:”بوڤرة أمامه استحقاقات قادمة مع منتخب المحليين، لكن عندما لا يكون لديه تربصات أو مباريات مع المحليين فسيكون معنا”.

‫”لم أستدعِ المحليين لأنهم من دون منافسة..”

‫وعن سبب خلو قائمته من اللاعبين المحليين، قال جمال بلماضي، إن ذلك يعود لبعدهم عن المنافسة لمدة طويلة، حيث أوضح في هذا السياق: “الجميع يعلم بأن اللاعبين المحليين لم يتدربوا في الستة أشهر الماضية، ولحد الآن هم من دون منافسة، ولم يستأنفوا التحضيرات إلا مؤخرا، لذلك لا يمكن الاعتماد عليهم حاليا، وعندما يعودون إلى المنافسة، فسيكون الأمر مختلفا حينها”.

‫”لدينا دائما مشاكل في الدفاع..”

‫وفي ظل غياب “صخرة” الدفاع، جمال بلعمري، والظهير الأيمن يوسف عطال، قال بلماضي إن المنتخب الوطني يعاني في كل مرة من مشاكل في الدفاع، قبل أن يضيف:”لدينا لاعبين معنا، وأنا أضع فيهم كل الثقة، يتواجد معنا حلايمية وزفان وسيأخذان فرصتهما”.

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‫”أعيدها وأكرّرها.. أنا من يختار اللاعبين”

‫ولدى تطرقه إلى استدعاء اللاعبين إلى المنتخب الوطني، قال جمال بلماضي إنه الوحيد الذي يقرر استدعاء اللاعبين، مضيفا في هذا السياق:”هناك من يكذب ويحرّف الحقائق ويقول إن الاتحادية والناخب الوطني يعتمدان استراتيجية جديدة في استدعاء اللاعبين مزدوجي الجنسية، والتي تعتمد على الاستجابة لطلب اللاعب، أقول للذين يسوّقون لهذا الكلام.. ماراناش فريق نتاع حومة”.

‫ “نعرف عملنا جيدا.. وعهد الكذب على الجمهور يجب أن ينتهي”

‫وأسهب الناخب الوطني في موضوع استدعاء اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث قال:”هناك مراحل متبعة في استدعاء اللاعبين مزدوجي الجنسية، من بينها شرح المشروع الرياضي للاتحادية والمنتخب، ولا نستطيع إرسال استدعاء للاعب ينشط مع منتخب آخر، لأن اللاعب يكون مطالبا أولا بتغيير الجنسية الرياضية.. نعرف عملنا جيدا، ونعمل في سرية للظفر باللاعبين، ولسنا ملزمين بالتصريح بكل خطوة نقوم بها”.

ولم يخفِ بلماضي تذمره من مروّجي الأخبار الكاذبة في هذا الموضوع، وقال:”نحن في الجزائر الجديدة، وعهد تقديم المعلومات الخاطئة للجمهور الجزائري يجب أن ينتهي”.

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