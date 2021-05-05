‫تأجيل اختبار “سانكيام بلان” إلى ما بعد 16 ماي

‫من دون ذكر أيّ سبب لتأجيل تاريخ إجرائه

‫وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، ومنها إلى المؤسسات الابتدائية، أمرتهم من خلالها بتأجيل اختبار الفصل ‫الثاني إلى ما بعد 16 ماي الجاري، من دون ذكر أي سبب من أسباب التأجيل.

‫وحسب المراسلة، فإن عدد من المؤسسات التربوية، تلقت مكالمات هاتفية من مدير التعليم الابتدائي على مستوى الوزارة من أجل إبلاغهم بتأجيل الاختبار.

‫ومن المرشح أن يتم إجراء الاختبار بنفس إجراءات امتحان “السانكيام”،‫ وحسب جدول سير الامتحان، يمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي ‫اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، في حين، تخصص الفترة المسائية ‫لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية.

وقد حرصت وزارة التربية الوطنية، منذ سنتين، على جعل التلاميذ يمتحنون في‪ مؤسساتهم من دون الانتقال إلى مؤسسات أخرى لإجراء الامتحان، وذلك حرصا على‪ راحتهم‪.

ويهدف هذا الإجراء، إلى الحفاظ على الاستقرار النفسي للمترشحين في هذه المرحلة‪ العمرية الصغيرة، وفي المقابل، سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطّرون العملية إلى‪ مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرٍسون فيها‪.

كما تم استبعاد تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان، حيث سيتم احتساب معدلات‪ الامتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من ١٠، هو المطلوب لاجتياز هذا الامتحان‪.

وفي إطار التحضيرات لامتحانات نهاية السنة، فقد استكملت مديريات التربية الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الرسمية، إذ قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المسخّرين للعمل في مراكز الإغفال والتجميع وأمانة مراكز التصحيح، كما أنهت مديريات التربية ضبط القوائم النهائية لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الثلاثة ‫”السانكيام‫” وشهادة التعليم المتوسط و‫”البكالوريا‫”، ورؤساء مراكز التصحيح، إلى جانب قوائم الحراس لمختلف الامتحانات وقوائم الأساتذة المصححين، إلى جانب ذلك، تمّ ضبط رؤساء مراكز توزيع مواضيع الامتحانات المتعلقة بشهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، إذ ستكون عملية توزيع مواضيع امتحان ‫”السانكيام‫” على مستوى كل مقاطعة إدارية التي يتشكل منها إقليم كل ولاية، كما سيستلم رؤساء مراكز التوزيع مواضيع امتحان ‫”السانكيام‫” وأوراق الإجابات من رؤساء مراكز الإجراء، لتحويلها إلى رؤساء مراكز الإغفال والتجميع قبل تشفيرها وإغفالها لتحول إلى مراكز التصحيح.