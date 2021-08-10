‫تجميد مراجعة كتب الطور الثانوي بسبب “كورونا”

‫كان مقررا أن تكون الكتب الجديدة جاهزة هذه السنة

‫تمت عملية تجميد مراجعة كتب الطور الثانوي الخاصة بالجيل الثاني بسبب تداعيات جائحة “كورونا” وعدم الموافقة على البرامج الجديدة التي تتضمنها كتب الجيل الثاني.

‫وكان من المنتظر أن يتم طرح الكتب الجديدة هذا الموسوم الدراسي، إلا أن المشروع تم تجميده إلى غاية السنة المقبلة.

‫وقال عضو في لجنة القراءة في تصريح لـ”النهار”، إن وزارة التربية الوطنية قررت التريث قبل إعداد كتب الجيل الثاني الخاصة بأقسام الطور الثانوي، وهذا قصد فتح المجال للأساتذة والمفتشين المنظويين تحت لواء “المرصد الوطني لمراجعة الكتب” الذي نصّبته الوزارة لمراجعة كل البرامج إلى غاية السنة الثالثة ثانوي، لإعداد نظرة شاملة عن البرامج التي تدرّس، وهذا بعد الجدل الكبير الذي صاحب عملية توزيع الكتب المدرسية الجديدة الخاصة بالجيل الثاني السنتين الماضيتين.

‫وعلى هذا الأساس، يضيف المتحدث بأن تلاميذ السنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط سيدرسون البرامج القديمة، علما أنهم درسوا السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي من كتب الجيل الثاني، وهو نفس الأمر بالنسبة لتلاميذ السنة أولى والثانية والثالثة متوسط.

‫من جهة أخرى، كشف المتحدث بأن اللجنة التي يعمل فيها مستقلة ذاتيا، ولا تطبق أيّ إملاءات من أي جهة، مشيرا إلى أنه “لو قامت جهة بتوجيه الكتب المشرف عليها، فسيقدم استقالته”، مؤكدا بأن يعمل وفق ضميره ويعمل لصالح التلميذ والوطن، كما أن التعديلات التي جاء بها في كتب الجيل الثاني، جاءت بعد دراسات معمقة حول مدى إمكانية استيعاب التلاميذ للدروس المقدمة، والتي أكدت كلها على صعوبة الأمر، وهو ما دفعهم إلى تعديل البرامج.

‫من جهة أخرى، تعمل وزارة التربية الوطنية على القيام بدراسة موسّعة حول التسرب المدرسي، من خلال القيام بدراسة مسحية عبر كل المؤسسات التربوية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع بالتلاميذ إلى الخروج من المؤسسات التربوية باكرا.