‫رسميا.. رفع أجور الأساتذة المتعاقدين

قرار باحتساب‫ منحتي “المردودية” و”المنطقة” في رواتب المتعاقدين لمساواتها مع المرسّمين

‫زيادة بـ 9 آلاف دينار للأساتذة المتعاقدين في التعليم الابتدائي

قيمة الزيادة بالنسبة ‫للأساتذة المتعاقدين في المتوسط تقدر بـ ١١ ألف دينار و‫ 14 ألف دينار في الثانوي

‫تمّت الموافقة رسميا على رفع أجور الأساتذة المتعاقدين التي كانت تساوي 22 ألف دينار فقط، ورفعها لتساوي أجرة الأساتذة المتربصين الذين ينتظرون التثبيت والمرسّمين، وهذا بعد احتساب المِنح والعلاوات، والتي تم احتسابها لأول مرة لصالح الأساتذة المعنيين.

‫وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيع قرار مشترك بين وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، يحدد العلاوات والتعويضات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، والتي تساهم في رفع أجرتهم لتساوي الأستاذ العادي.

‫وقد تمّ الاعتماد على هذه المنح والعلاوات لأول مرة، وهذا لتشجيع الأساتذة المتعاقدين الذين يمثلون ما يقارب 40 من المئة من مجموع الأساتذة الموظفين في القطاع، والذين تم الاعتماد عليهم هذا الموسم الدراسي بعد إلغاء مسابقة التوظيف.

‫وتتمثل المنح والعلاوات في علاوة “تحسين الأداء التربوية، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي، تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية”، وكذا “المنحة الجغرافية”.

‫وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الزيات تختلف حسب الرتبة والدرجة، ففي التعليم الابتدائي على سبيل المثال، فإن الزيادات تقدر بـ 9 آلاف دينار جزائري، فيما تصل إلى 11 ألف دينار في التعليم المتوسط و 14 ألف دينار في التعليم الثانوي، مع اختلاف بسيط حسب حالة كل أستاذ متعاقد.

‫وقد اعتمدت وزارة التربية الوطنية هذه السنة على الأساتذة المتعاقدين لسدّ المناصب الشاغرة، بعد الانتهاء من توظيف خرّيجي المدارس العليا ورفضها القيام بمسابقة توظيف.

‫وكانت وزارة التربية قد أصدرت منشورا فصّلت من خلاله شروط توظيف الأساتذة المتعاقدين، أهمها تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل والإحالة على الاستيداع، الانتداب وكذا النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب، ما عدا التعليم، والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.

‫كما تم اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين عند وجود مناصب مالية شاغرة، في انتظار تنظيم مسابقة الترقية والتوظيف، وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف.

‫ويتم توظيف الأساتذة المتعاقدين مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالات، حيث يتم استدعاء الأساتذة المتعاقدين طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط.

‫وزيادة على الشروط العامة للتوظيف، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم ٣١٥ / ٠٨ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التعليم بالتربية الوطنية، وهي شهادة “الليسانس” في التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة “الماستر” في التعليم الثانوي.

‫وبالنسبة لكيفيات التوظيف، فتبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 66 – 145 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.