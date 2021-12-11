‫عمال التربية على موعد اليوم مع أكبر حملة تلقيح في القطاع

‫العملية تجري بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة

‫تسجيل أكثر من 500 عطلة مرضية لأساتذة بسبب نزلات البرد و”كورونا”

‫إصابة أكثر من 50 تلميذا في الطورين المتوسط والثانوي بـ “كورونا”

‫تنطلق، اليوم، عبر المؤسسات التربوية، أكبر عملية تلقيح في القطاع، بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهذا بعدما تم تسجيل العديد من الحالات في الوسط المدرسي بفيروس “كورونا”، بين أساتذة وتلاميذ.

‫وتشير المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، إلى أن وزير التربية اطلع على تقارير مفادها تسجيل غيابات عديد الأساتذة خلال الأسبوعين الماضيين، وتقديمهم لعطل مرضية بسبب إصابتهم بنزلات برد، ومنهم من أصيبوا بفيروس “كورونا”.

‫كما جاء في التقرير الذي اطلع عليه وزير التربية، تسجيل إصابة ٥٠ تلميذا بفيروس “كورونا” من مختلف مناطق الوطن.

‫ويأتي هذا في الوقت الذي كشف مديرو الصحة في كل من وهران وبجاية، عن تسجيل حالات كثيرة لفيروس “كورونا” وسط الأطفال، ففي ولاية وهران وحدها تم تسجيل 74 حالة، كما تم تسجيل أكثر من 40 حالة في ولاية بجاية، منها وفاة رضيع يبلغ من العمر يوم واحد.

هذا وأكدت الوزارة في بيان لها، الأسبوع الماضي، بأنه تقرر “مواصلة العمل سنة 2021 بالنسبة للأساتذة وإدارة المؤسسة التعليمية في إنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول، تصحيح أوراق الاختبارات، عقد مجالس الأقسام، وحجز العلامات في الأرضية الرقمية، إلى غاية الانتهاء منها‫”.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه سيتم تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم، وذلك يوم الخميس 16 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثانية زوالا.

للتذكير، كانت وزارة التربية قد عدّلت في تاريخ عطلة الشتاء، أين خرج التلاميذ في عطلة يوم الخميس الماضي، إثر تسجيل الوزارة في الأيام الأخيرة، عددا من الإصابات بوباء ‫”كوفيد – 19‫” في الوسط المدرسي، مسّت تلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، وكذا بين الأساتذة وأسلاك التأطير، مما أدى في بعض الأحيان إلى تعليق الدراسة بالعديد من الولايات‪.