‫منتخبات عالمية مهتمة بمواجهة “الخضر” وتواريخ “الفيفا” تتجه نحو تأجيلها 

‫كشف مسؤول الاتصال في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تلقي “الفاف” مقترحات من منتخبات عالمية ترغب في مواجهة المنتخب الوطني في المواعيد الدولية القادمة.

وقال صالح باي عبود، إن منتخبات كبيرة كانت ترغب في أن يكون “الخضر” طرفا منافسا في التربص الذي أجري في النمسا وهولندا، لكن الاختيار كان قد وقع على نيجيريا والمكسيك.

‫وأضاف مسؤول الاتصال في “الفاف”، بأن من بين المنتخبات التي طلبت رسميا التباري ضد المنتخب الجزائري في المستقبل، بلجيكا، هولندا وكرواتيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصرّح قائلا للإذاعة الوطنية أمس:”تلقينا مقترحات رسمية من طرف منتخبات هولندا، بلجيكا، كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية وكلها أبدت رغبتها في مواجهة المنتخب في تواريخ الفيفا المقبلة”.

‫هذا التهافت ـ إن جاز التعبير ـ على مواجهة “محاربي الصحراء”، وعلى رأسهم المنتخب رقم 1 في تصنيف “الفيفا”، ونقصد به بلجيكا، رغم تواجد “الخضر” في آخر تصنيف دولي في المركز 35 عالميا، يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى، إلى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا لآخر نسخة السنة الماضية، مع سلسلة 20 مباراة من دون هزيمة، رغم مواجهة منتخبات كبيرة، ويضاف لكل هذا الكرة الجميلة التي أصبحت التشكيلة تطبقها منذ التتويج القاري.

‫وارتفعت أسهم المنتخب الوطني أكثر منذ قدوم الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي خاض معه “الأفناك” 23 مباراة بين رسمية وودية، حيث واجه في مشواره منتخبات قوية، وتمكن منها على غرار السنغال أحسن منتخب إفريقي، والذي فاز عليه في مناسبتين خلال كأس أمم إفريقيا، ثم نيجيريا أيضا في مناسبتين، آخرها وديا في النمسا، كما واجه منتخبين عالميين آخرين من أمريكا الجنوبية مركزهما العاشر والحادي عشر، وهما كولومبيا والمكسيك، حيث فاز على الأول وتعادل ضد الثاني.

‫ورغم كثرة العروض من منتخبات عالمية ووجود تاريخ شاغر لفترة توقف دولية مقبلة من 9 إلى 17 نوفمبر، إلا أن الارتباطات الرسمية التي تنتظر “الخضر”، ستحرمهم رسميا من استغلالها.

ويلعب رفقاء محرز ضد زيمبابوي ذهابا يوم 12 نوفمبر في إطار فعاليات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون سنة 2021، ثم لقاء الإياب عن الجولة الرابعة في “هراري” يوم 16 من ذات الشهر.

ويبقى التاريخ المرشح لإمكانية ودية ثالثة للجزائر في جوان 2021، حين تكون المنتخبات الأوروبية تحضر لـ “يورو 2021″، في وقت يكون المنتخب خلال تلك الفترة على موعد مع التنقل إلى النيجر في مباراته التي تندرج ضمن تصفيات كأس العالم.

‫وفيما يلي رزنامة المباريات الدولية لـ “الخضر” حتى نهاية 2021

‫من 9 إلى 17 نوفمبر 2020: الجزائر – زيمبابوي (الجولة 3 من تصفيات كأس أمم إفريقيا) زيمبابوي – الجزائر (الجولة 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا)

‫من 22 إلى 30 مارس 2021: زامبيا – الجزائر (الجولة 5 من تصفيات كأس إفريقيا) الجزائر – بوتسوانا (الجولة 6 من تصفيات كأس إفريقيا)

‫من 31 ماي إلى 15 جوان 2021: الجزائر – جيبوتي (الجولة 1 من تصفيات كأس العالم) النيجر – الجزائر (الجولة 2 من تصفيات كأس العالم)

‫من 30 أوت إلى 7 سبتمبر 2021: الجزائر – بوركينافاسو (الجولة 3 من تصفيات كأس العالم) بوركينافاسو – الجزائر (الجولة 4 من تصفيات كأس العالم)

‫من 4 إلى 12 أكتوبر 2021: جيبوتي – الجزائر (الجولة 5 من تصفيات كأس العالم) الجزائر – النيجر (الجولة 6 من تصفيات كأس العالم)

‫من 8 إلى 16 نوفمبر 2021: اللقاءان الفاصلان المؤهلان لكأس العالم (ذهابا وإيابا) في حال التأهل.‫