‫مواضيع “السانكيام” تصل اليوم إلى مديريات التربية

‫إنشاء خلايا متقدمة لتوزيعها على مراكز الإجراء

‫- رؤساء المراكز يتفقدون مراكز الإجراء ويوزّعون مستلزمات محاربة وباء ‫”كورونا”

‫تصل، اليوم، مواضيع امتحان نهاية التعليم الابتدائي “السانكيام” إلى مديريات التربية في أظرفة مشمّعة، على أن يتم توزيعها، صبيحة يوم الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة صباحا على مراكز الإجراء.

‫وقامت وزارة التربية باستحداث خلايا متقدمة تسهر على عملية توزيع المواضيع ومراقبتها إلى غاية وصولها إلى مراكز الإجراء وفتحها وتوزيع الأسئلة على التلاميذ.

‫وتوجد أوراق امتحان شهادة “السانكيام” في غرف مجهّزة بـ”كاميرات” مراقبة يسهر على مراقبتها أعوان يعملون 24 ساعة كاملة، وهذا لتفادي أي تسرب للمواضيع، ‫كما يوجد عناصر من الأمن الوطني للمساعدة في حال حدث أيّ إشكال.

هذا ويجتاز المترشحون الامتحان الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الطور المتوسط في مؤسساتهم، حيث عمدت وزارة التربية على اعتماد هذه الطريقة للحفاظ على الاستقرار النفسي‪ للمترشحين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة، وفي المقابل، سيتم تحويل الأساتذة‪ الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرّسون فيها‪.

واستبعدت الوزارة تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان، حيث سيتم احتساب معدلات الامتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على‪ معدل 5 من ١٠.

من جهة أخرى، سيسهر الدرك الوطني على تأمين مجريات امتحانات‪ نهاية السنة الدراسية، من خلال وضع مخطط أمني خاص بهذا الموعد، يشمل كامل‪ التراب الوطني.

وأوضح البيان بأنه وفي إطار تأمين سير امتحانات نهاية السنة الدراسية ٢٠٢١ بأطواره الثلاثة ‫”الابتدائي، المتوسط والثانوي‫” وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، “تضع قيادة الدرك الوطني حيز الخدمة، تشكيلات عملياتية ثابتة‪ ومتحركة مناسبة لمرافقة وإنجاح هذه العملية، وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية‪ والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى ٥٨ ولاية”.

وسيتم تجسيد هذه الخطوة من خلال تأمين مراكز طبع المواضيع الخاصة‪ بالامتحانات بأطوارها الثلاثة وتعزيز تشكيلات أمن الطرقات للدرك الوطني عبر‪ مختلف الطرق الوطنية والولائية والبلدية، خاصة المؤدية منها إلى المناطق‪ العمرانية، وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات‪.

كما سيرتكز هذا المخطط الأمني على توفير الأمن من طرف وحدات الدرك‪ الوطني لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها، ومقرات مديريات التربية‪ المتواجدة بإقليم الإختصاص، وكذا مرافقة وحماية توزيع مواضيع الامتحانات من‪ مديريات التربية إلى مراكز الامتحان، وكذا عبر الرحلات الجوية المنظمة إلى‪

المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب الكبير، فضلا عن تأمين‪ ونقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية ومن مديريات‪ التربية باتجاه مراكز التصحيح.