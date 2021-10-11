‫هذا هو برنامج تكوين مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة

‫وزارة التربية تؤكد على ضرورة تكوين الجانب البشري في القطاع

‫التكوين النظري 420 ساعة والتربص التطبيقي 60 يوما

‫أفرجت وزارة التربية الوطنية عن برنامج التكوين الخاص بمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “إبتدائي، متوسط وثانوي”، حيث ستنطلق بداية من 7 نوفمبر المقبل، إلى غاية 30 جوان من السنة المقبلة.

‫وبالتفصيل، فإن التكوين النظري يقدّر بـ 420 ساعة، أما التربص التطبيقي فمدته شهرين، ‫وينطلق التكوين على خمس مراحل، كل مرحلة تتكون من تكوين نظري وتطبيقي لمدة 4 أسابيع.

‫وتنطلق المرحلة الأولى من التكوين النظري من 7 نوفمبر إلى غاية 18 نوفمبر 2021 لمدة أسبوعين، ‫أما التكوين التطبيقي في هذه المرحلة فينطلق من 28 نوفمبر إلى غاية 9 ديسمبر.

‫وبالنسبة للمرحلة الثانية، ينطلق التكوين النظري من 19 ديسمبر إلى 30 ديسمبر، أما التكوين التطبيقي في هذه المرحلة، فينطلق من 9 جانفي إلى غاية 20 جانفي.

‫وبالنسية للمرحلة الثالثة، ينطلق التكوين النظري من 30 جانفي إلى 10 فيفري، أما التكوين التطبيقي فينطلق من 20 فيفري إلى 31 مارس.

‫وبالنسبة للمرحلة الرابعة، ينطلق التكوين النظري من 17 أفريل إلى 28 أفريل، أما النظري فمن 15 ماي إلى 26 ماي، فيما يكون التكوين النهائي في الفترة الممتدة من 3 جويلية إلى 7 جويلية من السنة القادمة.

‫من جهة أخرى، استصدرت وزارة التربية رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت بسبب “كورونا”، وذلك تطبيقا لمقتضيات التدابير الوقائية من انتشار وباء “كورونا”.

‫وأكدت وزارة التربية على اهتمام وزارته بالعنصر البشري “باعتباره موردا أساسيا يضمن الارتقاء بأداء المدرسة الجزائرية إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تتميز بها أنظمة التعليم على المستويين الإقليمي والدولي”.

‫ودعت بالمناسبة، الأساتذة، إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة، كونها “تضمن الشفافية والنجاعة”، ولأنها الطريقة المعمول بها عالميا الآن فيما يخص التسيير الرقمي والآني، وهو ما يتطلب -حسبها- توفير الكفاءات الكافية لتسيير وتحسين أداء هذه العملية.