‫هكذا يتم انتقال الطلبة خلال السنة الجامعية 2021 – 2022

‫وزارة التعليم العالي تصدر أحكاما استثنائية بسبب “كورونا”

– ‫التحصل على 30 نقطة للانتقال إلى السنة الثانية “ليسانس” و 90 نقطة للانتقال إلى السنة الثالثة “ليسانس”

– ‫45 نقطة للانتقال من السنة أولى إلى السنة الثانية “ماستر”

– ‫اعتماد تعويض العلامات لطلبة الطب بشرط ألّا تقلّ العلامة عن 8 / 20

‫أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروطا وأحكاما استثنائية خاصة بانتقال الطلبة في فترة “كوفيد 19” للسنة الجامعية 2021 – 2022.

‫وتضمنت هذه الأحكام رصيد النقاط الواجب التحصل عليها في سداسيين للانتقال إلى السنة الثانية “ليسانس” و 4 سداسيات للانتقال إلى السنة ثالثة “ليسانس”.

‫وبالنسبة لانتقال الطلبة، يحق للطالب الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية “ليسانس” إذا تحصل على مجموع 30 نقطة موزعة على السداسيين، ‫ويحق للطالب الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة “ليسانس”، إذا تحصل على مجموع 90 رصيد موزعة على السداسيات الأربعة من دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة، كما يحق للطالب الانتقال من السنة أولى إلى السنة الثانية “ماستر”، إذا تحصل على مجموع 45 رصيدا من دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة.

‫وبالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي والمدارس العليا، لا تؤخذ بعين الاعتبار في انتقال الطلبة، النقطة الإقصائية للمادة أو للوحدة التعليمية المحصل عليها خلال السنة الجامعية 2021 – 2022.

‫وبالنسبة للطلبة المسجلين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة، يكتسي الامتحان النهائي طابع إقصائيات وترتيبها، إلا أنه يتم اعتماد التعويض بين العلامات المحصل عليها في الاختبارات النظرية والتطبيقية، بشرط ألّا تقلّ كلا العلامتين عن 8 من 20.

‫كما أكدت الأحكام الاستثنائية، بأنه سيتم بعنوان السنة الجامعية 2021 – 2022، الاعتماد على نمط التعليم الهجين أو المختلط، الذي يجمع بين نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري.

‫ كما يمكن ضمان دروس الدعم المبرمجة في السنة أولى “دكتوراه” عن بعد، ويمكن تقييم الطلبة حضوريا لوحدات التعليم الأساسية والمنهجية، وعن بعد بالنسبة للوحدات التعليمية الأفقية والاستكشافية، وعلى أساس أعمال شخصية منجزة من قبل الطالب.

‫كما يمكن مناقشة مذكرات نهاية الدراسة وفق طرق مناسبة تحددها الفرق البيداغوجية، مع مراعاة الوضعية الصحية، وإذا تعذر إجراء المناقشة، يتم تقييم المذكرة من طرف المشرف لممتحنين اثنين، كما يمكن تعليق حق الطلبة في الإطلاع على أوراق الامتحان من قبل الفريق البيداغوجي بما يتناسب مع الوضعية الصحية، كما يتم وضع تصحيح نموذجي وسلم تنقيط مفصل بالنسبة لكل امتحان، ويبلّغ الطلبة وجوبا بالنشر عبر الوسائل الرقمية المتاحة.