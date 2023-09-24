ﻓﻨﺪﻧﺒﺮﻭﻙ: “ملعب 20 أوت أصبح يعيق اللاعبين”

اشتكى مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، من الصعوبات الكبيرة، التي أصبح يجدها لاعبوه على أرضية ملعب 20 أوت.

وقال في هذا الصدد:” أرضية الميدان الاصطناعية أصبحت تعيق المردود واللاعبين لم يتمكنوا من تطبيق طريقة لعبهم فيها.”

مبرزا في المقابل، بأن ملعب 20 أوت بمساحته الصغيرة، يخلق صعوبات لفريقه، أمام منافس يأتي لغلق المنافذ ولا يخرج للعب تماما وهو ما حدث في لقاء مقرة.

كما عرج البلجيكي، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب، للحديث عن دور الأنصار في تحقيق الفوز الصعب على مقرة، مشيرا في الوقت ذاته أن: “هناك فئة قليلة جدا منهم ترفض بعض اللاعبين وهذا أمر غير مقبول.”