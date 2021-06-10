﻿تنصيب مدراء السياحة بالولايات الجنوبية الـ10 الجديدة

أشرف وزير السياحة، محمد علي بوغازي، على عملية تنصيب مدراء السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في الولايات الجنوبية الـ10 الجديدة. والتي تضم إن قزام، برج باجي مختار، المغير، المنيعة، جانت، بني عباس، تميمون، البيض، أولاد جلال وإن صالح.

وأكد وزير السياحة بضرورة “الاهتمام والتكفل بهذه المناطق الحدودية مع دول الجوار لخلق تنمية مستدامة بها لاسيما بالمجالين الفلاحي والسياحي”. وشدّد على أهمية تمكين المدراء الجدد من “التكفل الجيد” بالسياحة، خاصة أن معظم هذه الولايات تتوفر على “مقومات سياحية بامتياز”.

واعتبر الوزير، التقسيم الجديد للإقليم “هام جدا” لأنه سيساهم في “خلق التوازن الإقليمي كما نص عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030”. داعيا للتفكير في تنويع السياحة وإنجاز مسالك ووجهات جديدة وفق متطلبات الزبائن، وأخذ الدروس من آثار كورونا على السياحة. وذلك بـ “التفكير في وضع إستراتيجية جديدة للإقلاع الحقيقي بالقطاع”.

وشدد الوزير على وجوب إيلاء الأهمية للصناعة التقليدية والعمل العائلي بهذه الولايات “بالنظر لتنوع النشاط والحرفي والفني بها”. معتبرا الصناعة التقليدية مكملا للنشاط السياحي خاصة وأن المنتوج الحرفي الجزائري يتمتع بالجودة والامتياز والنوعية.