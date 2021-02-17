﻿رزيق: عرض التقرير النهائي للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري أمام الحكومة الأسبوع المقبل

كشف وزير التجارة، كمال رزيق ، أن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، انتهت من إعداد تقريرها النهائي.

وأضاف الوزير، أن التقرير النهائي سيوضع على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل بغرض المصادقة عليه.

وأوضح رزيق خلال اجتماع له مع اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أن وزارة التجارة ستفتح، بعد المصادقة على التقرير ورشة كبيرة.

وتخص الورشة مقترحات اللجنة التي تم تنصيبها في ماي الفارط بهدف إعادة الإعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق.

ويتضمن تقرير اللجنة عدة مقترحات، من بينها إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية لأخلقة العمل التجاري.

وتنظيم الفضاءات والممارسات التجارية وبسلامة وامن المنتجات إلى جانب مقترحات تصب في مجال التحسيس والإعلام.

وأضاف رزيق، أن اللجنة الوطنية تتكون من ثمانية لجان فرعية وهي لجنة سوق الخضر والفواكه الطازجة ولجنة اللحوم الحمراء والبيضاء.

بالإضافة إلى لجنة الأسماك والبيض ولجنة مواد البقالة ولجنة مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير ولجنة المواد الكهرومنزلية.

بالإضافة إلى لجنة التجهيزات المنزلية والأثاث ولجنة الألبسة والأحذية والجلود ولجنة قطاع الخدمات ولجنة الفضاءات التجارية.

وقامت هذه اللجان بتشخيص أهم المشاكل التي تعاني منها السوق الجزائرية مع اقتراح حلول مواتية لها.

ونجد من بين المشاكل التي لفتت إليها اللجنة، عدم وجود مواد صريحة تنص وتعاقب التجار على بعض السلوكيات السلبية.