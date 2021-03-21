﻿عودة تجارة المقايضة بولاية إيليزي مع دولتي النيجر ومالي

منحت مصالح مديرية التجارة بولاية إيليزي الترخيص لإستيراد المواشي الحية بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في إطار تجارة المقايضة.

ونقلت الإذاعة الوطنية عن المديرية، أنه تم الترخيص لإستيراد المواشي الحية “الغنم والماعز والإبل” بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في إطار تجارة المقايضة مع دولتي نيجر ومالي.

وأشار إلى أن هذا النشاط ممنوعا بقرار ولائي كإجراء وقائي تفاديا لإنتقال الأمراض.

كما تم منع استيراد الفواكه الإستوائية “المانجا، الأناناس، جوز الهند، الموز، الجوافه، لافوكادو، بابايا، والكيوي”، لتفادي إنتشار بعض الآفات المتفشية في هذه المنتجات وحفاظا على الثروة النباتية.

للإشارة ينشط بولاية إيليزي 11 متعاملا اقتصاديا في هذا النوع من التجارة والتي تسمح لهم بتصدير 14 منتجا جزائريا.

فيما تشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارقي.