﻿وزارة التجارة: إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري

أطلقت وزارة التجارة، المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، التي تشمل كل البيانات المتعلقة بالمنتجات والشركات وقطاعات النشاط.

وقال كمال رزيق وزير التجارة، بمناسبة يوم إعلامي مخصص لإطلاق البطاقية، أنها تعتبر لوحة قيادية تسمح لقطاع التجارة والقطاعات الأخرى باتخاذ قرارات إستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة”.

وتتعلق هذه البيانات بضبط الإستيراد حسب القدرات الإنتاجية لكل منتوج وتقويم فرص التصدير في كل قطاع.

وكشف الوزير، عن إصدار أوّل دليل وطني للمنتوج الجزائري ووضعه تحت تصرف السفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج.

وذلك حتى تتمكن السفارات من الإطلاع على القدرات الإنتاجية المتوفرة في كل شعبة والترويج للمنتوج الجزائري في الخارج.

وكشف رزيق عن إطلاق مرتقب للبطاقية الوطنية للخدمات المختلفة، والتي ستعمم عبر موقع وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لها.

وأوضح الوزير، أنه تم تسجيل 8.371 شركة وإحصاء أكثر من 24 ألف منتوج، مسجل في المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.

و تتوزع هذه المنتجات على القطاع الصناعي بـ 7.339 شركة و 22.251 منتج، والقطاع الفلاحي بـ175 فلاح و1.105 منتوج فلاحي.

و صممت هذه المنصة لتأخذ في الاعتبار كل البيانات المتعلقة بالشركات وقطاع النشاط الذي تنتمي إليه.

كما تتضمن خصائص المنتوج، التعريفة الجمركية للمنتوج، الطاقة الإنتاجية الفعلية والنظرية والمنتجات المصدرة والمواد الأولية المستوردة لغرض الإنتاج.

وأضاف الوزير، أن الوزارة عمدت إلى تكوين الأعوان والإطارات المكلفين بتدوين البيانات وإحصاء الشركات على مستوى كل المديريات الولائية والمفتشيات.

وكلّف القطاع المدراء الولائيين للتجارة بضمان إستمرارية تحيين هذه البيانات وتحديث المعلومات الخاصة بالشركات حديثة النشأة أو التي غيرت نشاطها او التي تم شطبها.

و دعا الوزير الشركات المنتجة (الصناعية و الفلاحين والصناعات التقليدية) للتواصل مع المديريات الولائية للتجارة التابعة لها.

كما دعا إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري، لحماية المنتوج الوطني.