﻿وزير الإتصال يعزي عائلة الصحفية “نجاة فنوش “

وجه وزير الإتصال، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، برقية تعزية لأسرة المرحومة الصحفية بوكالة الأنباء الجزائرية “نجاة فنوش ” الذي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 54 سنة.

وكتب الوزير في برقيته:”ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الإتصال البروفيسور ” عمار بلحيمر” نبأ وفاة الصحفية بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية بولاية الطارف ” نجاة فنوش ” التي وافتها المنية اليوم الإثنين عن عمر ناهز 54 سنة .”

وأضاف الوزير: “الفقيدة، وهي أم لثلاثة أبناء، التحقت سنة 1992 بالمكتب الجهوي لوكالة الأنباء الجزائرية بعنابة كمترجمة قبل أن تنتقل سنة 2008 إلى مكتب الوكالة بولاية الطارف كصحفية، حيث برهنت على تفانيها في العمل وعلاقاتها الطيبة مع زملائها و زميلاتها.”

وأوضح بلحيمر، أن المرحومة قد توفيت جراء التعقيدات الصحية التي تسببت فيها إصابتها بكوفيد-19 والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى البساس بولاية الطارف منذ أسبوع للعلاج قبل أن تتدهور حالتها في اليومين الأخيرين، حسب ما ذكره مصدر طبي.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعرالمواساة لعائلة الفقيدة ولكافة الأسرة الإعلامية راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.