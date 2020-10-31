﻿ سونلغاز.. ربط 237 ألف منزل بالغاز خلال الـــ9 أشهر الأولى من 2020

سيتم ربط أزيد من 237.000 منزل جديد بالغاز الطبيعي خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2020.

كشفت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ، في بيان لها، أنه تم ربط أزيد من 237.000 منزل جديد بالغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020.

وهو ما سمح بارتفاع عدد الزبائن المستفيدين من هذه الطاقة الضرورية لراحة المواطن إلى 6.280.518 زبونا.

وأعلنت الشركة عن اطلاقها قريبا لحملة توعية حول مخاطر استعمال الغاز الطبيعي عبر مختلف المواقع التي تم ربطها حديثا وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني والتي ستشهد توزيع عدد كبير من السكنات.

كما أشارت ذات الشركة أن فروعها الموزعة عبر التراب الوطني ستستغل فرصة احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية لإطلاق هذه الحملة رسميا والتي تمتد إلى 15 مارس 2021.

وأوضح البيان أن هذا النشاط سيتمثل في التوجه مباشرة إلى المنازل لتوزيع المطويات لفائدة المستفيدين الجدد من هذه الطاقة والمتضمنة مختلف النصائح التي تسمح للزبون بالاستفادة من الغاز الطبيعي بكل أمان.